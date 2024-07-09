На Закарпатті чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем

На Закарпатті, у Мукачеві, на залізничному вокзалі затримали чоловіка, який ножем погрожував поліцейським та військовим. Інцидент стався 9 липня.

Ситуація сталася під час заходів оповіщення. У Закарпатському ОТЦК та СП розповіли деталі.

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У Мукачеві чоловік погрожував ножем поліцейським та військовим

Сьогодні (9 липня – 24 Канал) під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати поліцейським та військовим ножем,

– розповіли у Закарпатському ОТЦК та СП.

Там додали, що правоохоронці затримали нападника.

У ТЦК та СП нагадали, що під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обов'язків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", – вказали там.