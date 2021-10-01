У Мукачеві сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу: моторошні фото

На території колишнього заводу в Мукачеві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у понад 1 000 квадратних метрів.

Загоряння виникло у будівлі 1 жовтня. Повідомлення про пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад" надійшло до рятувальників об 11:30.

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Мешканцям міста нічого не загрожує

У Мукачевській міській раді уточнили, що загорілися дерев'яні перекриття будівлі. Там також наголосили, що небезпеки для містян та навколишнього середовище немає. Станом на 14:00 пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Масштабна пожежа спалахнула у Мукачеві / Фото ДСНС



До ліквідації пожежі залучили водоканал міста та службу швидкого реагування муніципальної інспекції. На місці працюють 9 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС.

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