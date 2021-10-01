У Мукачеві сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу: моторошні фото
Джерело:ДСНС у Херсонській області
На території колишнього заводу в Мукачеві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у понад 1 000 квадратних метрів.
Загоряння виникло у будівлі 1 жовтня. Повідомлення про пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад" надійшло до рятувальників об 11:30.
Раніше На Закарпатті горів будинок готельного типу: пожежники врятували чоловіка
Мешканцям міста нічого не загрожує
У Мукачевській міській раді уточнили, що загорілися дерев'яні перекриття будівлі. Там також наголосили, що небезпеки для містян та навколишнього середовище немає. Станом на 14:00 пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Масштабна пожежа спалахнула у Мукачеві / Фото ДСНС
До ліквідації пожежі залучили водоканал міста та службу швидкого реагування муніципальної інспекції. На місці працюють 9 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС.
Інші масштабні пожежі в Україні
- 23 вересня на меблевій фабриці у Чернівцях сталася пожежа. Густий чорний дим на декілька метрів піднявся над будівлею. Через займання людей із приміщення не евакуйовували.
- Раніше у Чугуєві, що на Харківщині, загорілася школа. Вогонь повністю охопив спортзал, а також частину іншого приміщення. Згоріло приблизно 500 квадратних метрів приміщень.
- На підприємстві у Житомирі вибухнула 200-літрова бочка з легкозаймистою речовиною. Через це спалахнула пожежа. Троє людей зазнали опіків різного ступеня важкості.