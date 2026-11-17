У вівторок, 17 листопада, у Мукачеві було чути вибухи. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи в Мукачеві?

Росія продовжує тероризувати західні області України. Наразі повітряна загроза зберігається одразу для кількох регіонів, куди прямують ворожі безпілотники.

Близько 9:59 місцеві жителі почули звуки вибухів. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних дронів у напрямку Мукачева.

Наразі офіційної інформації щодо можливих влучань, руйнувань чи постраждалих немає. Обставини та наслідки атаки уточнюються. Мешканців регіонів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, зранку вибухи чули у Рівному. Також під російським обстрілом перебуває Тернопіль.