В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу пояснюю, як пропаганда просочилася на найбільші медіасервіси світу.

Цікаво 11 російських акторів, які знімались в українських серіалах, а сьогодні підтримують війну

Останній тиждень один із найбільших стримінгових сервісів Netflix був дуже обговорюваним в Україні. Не через вихід нового сезону "Паперового будинку" чи іншого серіалу, а через появу там російського продукту. Netflix купив право показувати в себе мультсеріал "Маша і Ведмідь". Насправді він і в Україні до недавнього часу був у вільному доступі, його крутили по наших телеканалах до 2022 року.

"Маша" нікуди не зникла

Можна було би порадіти тому, що цього російського продукту більше немає в Україні, бо ви не знайдете його на українських телеканалах. Але батьки, будьмо чесними, як часто наші діти зараз клацають пультом перед телевізором? Думаю, багато малечі взагалі не розуміє, як користуватися цим пристроєм, бо вони звикли до більш сучасних гаджетів.

Саме туди й перекочував російський дует Маші і Ведмедя. Вони тепер говорять українською на ютуб-каналі, де регулярно виходить контент, що збирає сотні тисяч переглядів лише в Україні. Серіал адаптований різними мовами, тому по всьому світу збирає десятки мільйонів переглядів.

Якщо російські персонажі російського мультику, створеного росіянами, говорять українською – це все ще російський продукт. Просто інакше запакований.

Чи зникне з нього балалайка на фоні? Ні.

Чи перестане Маша вдягати шапку танкіста або радянську фуражку? Ні.

Чи зникнуть звідти російські традиції та наративи? Теж ні.

Скажу більше, що кожна сотня тисяч переглядів на ютубі конвертується в кількасот або навіть тисячу доларів, які заробляють російські автори. Ці гроші приходять на російські рахунки. Потім – сплата податків у російський бюджет і закупка зброї, яка вбиває українців щодня.

Ось так просто мультик виявляється інструментом для вбивств.

"Маша і Ведмідь" – пропаганда чи ні?

Можна припустити, що все це лише хвора фантазія українців, які в усьому бачать російську пропаганду. Але Росія свідомо вшиває у цей продукт ті елементи, які їй вигідні.

Наприклад, той факт, що Маша з'являється в кадрі з елементами військової форми (російської або радянської) – це очевидний тренд на мілітаризацію суспільства з найбільш раннього віку. Сьогодні діти дивляться і бачать це в мультиках, а завтра будуть цікавитися "Юнармією" (це російський гітлер'югенд).

Не дарма самі образи героїв цього мультику використовують російські компанії. Зокрема, для привітань із різними шовіністичними святами.

Мілітаризація мультика "Маша і Ведмідь" / Колаж spravdi.org

У сюжет вшиті російські культурні стовпи, серед яких можна зустріти ведмедя, що грає на балалайці або самовар. І те, і те, є зрозумілими асоціаціями саме з Росією.

Російські традиції у мультфільмі / Фото spravdi.org

Зрештою, Машу називають втіленням Володимира Путіна. У 2018 році видання The Times вийшло зі статтею "Children's show is propaganda for Putin, say critics" саме про мультики. У матеріалі процитували професора з Університету Бакінгема Ентоні Ґліса: "Маша нетерпима, навіть незносна, але також і рішуча… Не було б перебільшенням назвати її подібною до Путіна".

Такі мультики є м'якою силою Кремля. У Росії хочуть закласти бомбу сповільненої дії прямо в голови наших дітей.

Що ми робимо не так?

На виході ми маємо ситуацію, коли російській продукт представлений в YouTube та Netflix. Без жодних перешкод і з можливістю монетизації. Ми всі розуміємо шкідливість цього російського мультика, але нічого не робимо, хоча могли би.

Ще минулого року я звертався до всіх дотичних відомств, аби розпочати процес блокування "Маші та Ведмедя". Ні українські, ні інші діти не заслуговують дивитися те, що може закласти в них симпатію до Росії. Тоді у відповіді від Нацполу мені підтвердили зв'язок мультика з Росією: авторами є російська студія Animaccord, продукт створюють росіяни з офісом у Москві, де й сплачують податки.

Попри прямі докази пропаганди, жодних дій з боку України не було. Ми не вийшли на діалог із Google, аби заблокувати хоча б українськомовний канал. Ми не запровадили санкції на авторів цього мультсеріалу. Нуль реакції.

Як наслідок, Netflix не бачить проблем і купує право показу "Маші і Ведмедя". Тепер автори зароблять іще більше, а мультик отримає нові охоплення у світі. "Маша і Ведмідь" – це зброя Росії на експорт, якій ми ніяк не перешкодили.

Звісно, є відповідальність самих батьків, які мають цікавитися, що дивляться їхні діти. Якби цей контент не набирав переглядів у YouTube – то росіяни не бачили би сенсу адаптовувати його для України, і це створювало б нам менше проблем. Але якщо не справляються батьки – держава має показати свою спроможність.

І як батько, і як політик, я звернувся до Верховної Ради, уряду, РНБО, Нацполу та Офісу Президента щодо накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, відповідальних за створення та поширення цього російського продукту.

Це ще не гарантія, що ми швидко заблокуємо цей продукт, але саме Україна має брати на себе лідерство у питаннях санкцій проти всього російського. Якщо буде наша проактивна позиція – світ має підхопити і дзеркально відреагувати на російську пропаганду. Бо чим далі, тим більше вона залазить у всі сфери нашого життя.