У Росії скандал через "патріотичний" мурал, на якому намалювали військового із плаката ГУР

У Підмосков'ї спалахнув скандал через "патріотичний" мурал, на якому зображений військовий із плаката ГУР. Він з'явився на стіні будинку у Дзержинському перед 9 травня.

Художник намалював солдата, а місцевим він видався схожим на українського військового. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Мурал довелося замалювати

Владу міста засипали скаргами, після чого на муралі оперативно домалювали російський прапор і букву Z. На цьому критика від місцевих не припинилася, а тому стіну довелося повністю зафарбувати.

За даними росЗМІ, тендер на стінопис дістався компанії російського художника Щеклєїна. Вартість робіт скоротилася від запланованих 3,6 до 1,6 мільйона рублів.

Мурал у Дзержинському / Фото росЗМІ

Росіянин запевняє, що зображення із військовим було згенеровано штучним інтелектом.

Але раніше це фото використовували в українській розвідці. Його можна знайти на сторінці "Секретний рекрутер", яка є однією із верифікованих ГУР.

Щеклєїн виправдовується, що не знав, що "ЗСУ використовують це зображення у своїй пропаганді". Ще й, як виявилося, росіяни уже неодноразово користувалися ним.

Власне, вказане зображення військового є студійним та доступне на фотостоці Depositphotos.