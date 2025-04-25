Мурали з мертвим двоголовим орлом і черепом у шоломі із "Z": як Оріхів протистоїть агресії Росії

На прифронтових територіях в Україні з'являються мурали на знак опору російській агресії. Декілька із них – в Оріхові Запорізької області.

За їхньою появою стоять українські митці, Рух Опору, Центр Національного Спротиву ССО ЗСУ, передає 24 Канал. Активісти поділилися фото та відео цих стінописів.

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Мурал із воїном та мертвим двоголовим орлом

Один із муралів є самісінькому центрі Оріхова (координати – 47.577458, 35.786615). Його створив Андрій Єрмоленко.

На ньому зображено воїна у худі з логотипом Руху Опору, автоматом і козацькими рисами – вусами та чубом. Біля його ніг лежить мертвий двоголовий орел як символ незламності української нації та краху імперських амбіцій.

Стінопис у центрі Оріхова: дивіться відео

Цей образ – поєднання сучасного партизана і козака, уособлення спадкоємності поколінь, які боролися за незалежність України. Він транслює чітке повідомлення: боротьба триває, але перемога – неминуча… Худі, автомат, логотип Руху Опору – образ сучасного борця, який живе серед нас, діє в тіні, але б'є точно. Козацьке обличчя під капюшоном – зв'язок поколінь, генетична та духовна тяглість від запорожців до нинішніх воїнів,

– пояснюють активісти.

Стінопис в Оріхові / Фото Руху Опору

На муралі також нанесені слова Тараса Шевченка "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де, люди, наша слава – Слава Україні!"

Саме їх вигукнув Олександр Мацієвський перед смертю від російських куль.

Ще один мурал Андрій Єрмоленко створив на стіні зруйнованої місцевої школи. Він виглядає майже так само, але без орла під ногами.

Мурал на оріхівській школі: дивіться відео

Мурали зі знаком Руху Опору і черепом у шоломі з літерою "Z"

Є також мурал 1,8 на 1,5 метра на стінах історичної пам'ятки – Центру культури і дозвілля в Оріхові. Художник – Нікіта Тітов.

Центральним елементом цієї композиції є знак Руху Опору. Вона символізує спільну боротьбу за звільнення та перемогу.

"Від знаку в різні сторони розходяться стрілки – це шляхи наших людей, що чинять опір в тилу ворога: хтось займається розвідкою, хтось – інформаційною боротьбою, хтось – саботажем, хтось – підтримкою військових. Вони розходяться, але не губляться – вони формують єдину структуру, єдину ідею. Стрілка як символ – це напрям, динаміка, сила руху. У цьому випадку – сила опору", – пояснили активісти.

Ще однією із частин муралу є стрілки, які утворюють образ тризуба, а також слова "Там, де ми – там Україна" – прямий меседж для кожного на окупованих територіях.

Він передає ідею: Україна – це не лінія фронту. Це не мапа. Україна – це люди,

– додають у Русі опору.

Мурал в Оріхові / Фото Руху Опору

Ще один мурал авторства Сергія Брильова розташований на стіні зруйнованого вокзалу Оріхова. Це алюзія на крах російського неоімперського проєкту.

Зображення черепа у розтрощеному російському шоломі з літерою "Z", з якого стирчить прапор України, порваний, але гордо піднятий вітром, є узагальненим образом неминучої поразки загарбника. Поруч лежить зламаний флагшток із російським триколором – обірваним, брудним і поваленим. На стіні – знак Руху Опору, а біля нього залишений балончик з фарбою чорного і червоного кольорів, – промовистий слід невидимого, але всюдисущого борця,

– пояснили задум митця активісти.

Мурал на залізничному вокзалі Оріхова: дивіться відео