Українські морські дрони стали справжнім нічним кошмаром для Чорноморського флоту Росії. Ворог вирішив повторити за українцями і собі створити надводні безпілотники.

Так, на початку травня стало відомо, що Росія розробляє морські дрони "Катран", які можуть бути оснащені великими кулеметами і FPV-дронами, передає 24 Канал.

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Як Росія атакувала Одещину морським безпілотником?

Як розповіли в ГУР у коментарі Суспільному, на початку червня окупанти здійснили невдалу атаку на місто Південне, що в Одеській області. Тоді, ймовірно, ворог використав експериментальний безекіпажний катер (БЕК) типу "Мурена-300".

БЕК "Мурена-300" має довжину 5,5 метра та ширину 1,4 метра. Його водотоннажність становить до 1000 тон. Матеріал корпусу – композитний.

Крейсерська швидкість – 45 кілометрів за годину. Максимальна дальність дії – 500 кілометрів. Цей дрон здатний переносити вибухівку до 500 кілограмів. Також він може мати камеру з оптичним зумом 40x, інфрачервону камеру, тепловізор. "Мурена-300" використовує супутниковий канал зв'язку та систему інерційної навігації.

Зверніть увагу! Вперше про "Мурену-300" стало відомо ще у 2024 році. Тоді влітку у Росії пройшла виставка військової техніки "Армия-2024", під час якої був презентований новий безпілотник.

У ГУР наголосили, що є висока ймовірність, що росіяни вже завершили розробку морських ударних дронів, які становитимуть значну загрозу для цивільних у приморських населених пунктах.

До слова, Росія вперше застосувала морські безпілотники під час навчань "Липневий шторм" у Балтійському морі, які завершилися 27 липня. Балтійський флот використав дрони з фугасним зарядом, вони, ймовірно, здатні атакувати надводні об'єкти чи інженерні споруди.