Росія показала катер-камікадзе "Мурена-300С": на ньому помітили антену від Starlink

Росіяни в рамках виставки "Армия-2024" презентували катер-камікадзе "Мурена-300С". На ньому помітили специфічний конструктивний елемент.

Зазначимо, що характеристики катера-камікадзе "Мурена-300С" говорять про те, що росіяни проєктують цей надводний дрон для операцій скоріше в прибережній зоні.

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Російський катер-камікадзе "Мурена-300С"

Відомо, що російська "Мурена-300С" буде мати дальність до 500 кілометрів та швидкість ходу до 45 вузлів, маса бойової частини – 500 кілограмів. Однак інші важливі параметри при цьому не розкриваються.

Ззовні виглядає так, що в рамках цього проекту "Мурена-300С" росіяни вирішили зробити безпілотний моторний човен, конструкція якого й задаватиме відповідні обмеження на дії скоріше у прибережній морській зоні.

Бо, наприклад, надійність конструкції дрона уже може викликати питання. Також специфічно в даному контексті виглядає причіпний мотор на цій російській техніці, що за технологічним рівнем відсилає скоріше, як зазначили в Defense Express, до аналогічної зброї в розпорядженні єменських хуситів.

Крім того, зазначається, що це уже не перший подібний проєкт надводних дронів Росії. Зокрема, у вересні 2023 року Росія показала власний морський дрон ГК-700 "Визирь". Але майже за рік потому нема свідчень про те, що росіяни на практиці використовують цю розробку у війні проти України.

Проте у російському проєкті "Мурена-300С" все ж є один специфічний конструктивний елемент, який може викликати окремі питання. Експерти порталу Naval News зауважили, що ззовні на цьому морському дроні можна побачити елемент, який схожий на приймальну "тарілку" від Starlink.

Наразі нема можливості достеменно встановити, чи це справді приймальна "тарілка" від Starlink, і що росіяни отримали настільки масований доступ до такої технології зв’язку.

Цілком ймовірний варіант, що російські розробники "Мурена-300С" могли стилізувати під антену Starlink приймальну "тарілку" для іншої системи зв'язку. Або вони взагалі могли поставити просто бутафорію.



Особливості катера-камікадзе "Мурена-300С" / Ілюстративна інфографіка від Naval News та H I Sutton