ГУР знищило у Криму дороговартісну станцію РЕБ "Мурманськ-БН"

Українські захисники завдали чергового нищівного удару по стратегічному обладнанню загарбників на окупованому півострові. Успішна операція дозволила ліквідувати надзвичайно цінну ворожу техніку.

Українські захисники вночі 27 липня провели точний удар по важливому елементу російської системи радіоелектронної боротьби в окупованому Криму.

Операція відбулася поблизу мису Фіолент, де розвідники виявили й вразили ворожу техніку. Ціллю став береговий комплекс "Мурманск-БН". Про це повідомили в ГУР МО.

Саме цю станцію окупанти використовують для радіорозвідки, перехоплення сигналів і приглушення зв'язку на короткохвильовому діапазоні.

ЗСУ знищили систему РЕБ окупантів: дивіться відео

Комплекс вважають однією з найцінніших систем у російському арсеналі РЕБ, адже його можливості дозволяють контролювати ефір на великих відстанях.

За даними української розвідки, дальність дії "Мурманск-БН" сягає до 5 000 кілометрів, тож його знищення є суттєвим ударом по технічних спроможностях окупантів.

Чому "Мурманск-БН" був такою важливою ціллю?

Це не просто ще одна одиниця техніки, а стратегічний інструмент для ведення радіоелектронної війни.

Втрата такої станції ускладнює противнику і моніторинг ефіру, і спроби глушити зв'язок на значній території.

Операцію виконали майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО. Саме вони змогли вистежити об'єкт поблизу мису Фіолент і вразити його у тимчасово окупованому Криму.

Знищення "Мурманск-БН" стало ще одним ударом по системі оборонного забезпечення російських військ на півострові.

Що ще відомо про удари ЗСУ по окупантах у Криму?

Українські військові завдали ударів по 6 енерговузлам у Криму. Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах.

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій.Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нищити російський флот. Військові 21 та 22 липня уразили 13 суден в акваторіях Чорного та Азовського морів.