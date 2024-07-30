Україна, ймовірно, вдарила по аеродрому під Курськом: як росіяни його використовують

В ніч на 30 липня окупанти повідомляли про вибухи поблизу аеродрому "Халіно" Курської області. Була інформація, що це навіть могли бути ракети.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що упродовж останнього часу окупанти використовують аеродром "Халіно" для підскоку.

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Ворожі аеродроми – правильна ціль

Як наголосив Мусієнко, до "Халіно" прилітають російські бойові літаки, де здійснюють дозаправку. Далі вони знову вилітають в бік України і, зокрема, скидають КАБи.

Безумовно, такі удари мають позбавити Росію від таких можливостей. Вони собі так прилаштувалися, що ледь чи не з максимальним комфортом підлітають, дозаправляються і продовжують польоти. Потрібно, щоб ворог не мав можливості це робити,

– сказав Мусієнко.

Тепер окупантам може бути дещо складніше це робити. Вони усвідомлюватимуть, що аеродром перебуває в зоні ураження. Це може спонукати окупантів перемістити свою тактичну авіацію далі вглиб території Росії.

Можу сказати, що минулі два тижні видно те, як українські сили відпрацьовують по аеродромній мережі ворога, яка розташована поблизу території України,

– підкреслив Мусієнко.