Хочуть захопити до кінця літа, – Мусієнко припустив, де активізуються окупанти

Сили оборони України перебувають в активній обороні на фронті. Але й схоже на те, що наступ окупантів поступово йде на спад.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Сили оборони успішно стримують ворога. Кількість атак окупантів у відсотковому еквіваленті йде на спад. Це фіксують з початку липня.

Дивіться також ЗСУ звільнили Сотницький Козачок, ворог зайшов в Урожайне: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на фронті

Як наголосив Мусієнко, ворог спробує досягнути тактичних успіхів там, де вже атакує. Йдеться насамперед про Донеччину.

Це – Покровський напрямок. Вони зосередяться на тому, аби, можливо, до кінця літа захопити Часів Яр та просунутися далі на Покровськ. Ворог також не полишає Торецький напрямок,

– зауважив Мусієнко.

Важливо, що Сили оборони все частіше переходять в локальні контратаки. Це не дає можливості окупантам реалізувати свої плани. Також вдається відбивати деякі позиції у загарбників.

Не варто забувати, що окупанти зазнають значних втрат на фронті. Вони поступово сточують свій атакувальний потенціал.

Станом на зараз я не бачу можливостей в окупантів досягти оперативних або стратегічних успіхів. Найімовірніше, все закінчиться незначними тактичними успіхами на Донеччині. На цьому їх наступ, який триває ще з жовтня 2023 року, вичерпуватиметься та зупиниться,

– вважає Мусієнко.