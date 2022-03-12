Мустафа Джемілєв від імені України зустрівся з Ердоганом: про шо говорили

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв від імені України зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили питання підтримки України та ситуація в тимчасово окупованому Криму.

Джемілєв та Ердоган зачепити і тему загроз для кримськотатарського народу від Росії та українських біженців, які через війну змушені були виїхати до Туреччини.

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Цікаво, що за попередніми даними турецької сторони, до країни виїхало десь 20 тисяч українців.

Мустафа Джемілєв подякував Президенту Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Як повідомило Представництво президента України в АР Крим, Мустафа Джемілєв та Реджеп Ердоган обвогорили такі питання:

підтримку України під час війни з РФ,

ситуація в тимчасово окупованому Криму,

загрози для кримськотатарського народу від агресора,

питання захисту та допомоги українським біженцям.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав недостатня реакція світової спільноти на окупацію РФ Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України. На його думку, нинішньої російської агресії можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

Додамо, що Маріуполь щодня страждає від нападів окупанта. Ворог цинічно обстрілює не військові об'єкти, зокрема, церкви. Цього разу окупанти вирішили передати "привіт" президенту Ердогану, здійснивши вогневу атаку на мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.

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Текст публікації Представництва президента України в АР Крим:

Відбулась зустріч Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Мустафи Джемілєва. Під час зустрічі лідер кримськотатарського народу та Президент Туреччини обговорили питання підтримки України, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, у тому числі щодо загроз для кримськотатарського народу від агресора, питання захисту та допомоги громадянам України, які за час війни в Україні були вимушені виїхати до Туреччини.

Так, за попередніми даними турецької сторони. до країни виїхало десь 20 тисяч осіб. Мустафа Джемілєв подякував Президенту Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

До речі, недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії росії проти України. На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво, – про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, який днями цими днями проходить в Анталії.