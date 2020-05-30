Зв'язок народів і промоція культури: у Празі відкрили виставку до сторіччя українського музею

У столиці Чехії відкрили експозицію з нагоди 100-річчя Музею визвольної боротьби України – одного з перших українських музейних проєктів у Європі. На виставці презентували унікальні архівні матеріали, мистецькі вироби та пам'ятки про сучасну війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформу. Про унікальну експозицію розповіли представники Українського інституту в Празі.

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Музею визвольної боротьби України в Празі відкрив ювілейну виставку

Експозиція про культурну спадщину України показана на виставці в чеській Празі. Тут – й унікальні архівні матеріали, й роботи про безперервність українського культурного процесу, й біль сучасної війни за незалежність, в якій від дій Росії також чимало страждає наша спадщина та ідентичність.

Зберегти памʼять – наш обовʼязок. Памʼять є основою нашої ідентичності, яку сьогодні Москва знову намагається знищити,

– прокоментував експозицію посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.

Нині Музей святкує 100 років. Упродовж цього часу працівники зробили багато роботи, щоб зберігати пам'ять про боротьбу та звитягу України. Заклад заснували емігранти, які важко переживали втрату державності після Української революції 1917–1921 років. Сторіччя тому музей став духовним притулком для тих, хто виступав за вільну Україну.

"Ця виставка – це міст між поколіннями, свідчення стійкості наших традицій", – зауважив директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокопюк.

Сенатор Чехії Зденєк Нитра сказав, що через таку культурну дипломатію посилюються та зміцнюються союзницькі відносини України та Чехії.

Голова правління Республіканського фонду України Артем Миколайчук розповів, що відкрита виставка не лише дає змогу вшанувати українську культуру, але й започатковує діяльність їхньої ініціативи в Чехії”.

Так Республіканський фонд України 30 травня підписав меморандум про співпрацю з Українським інститутом у Празі. Разом вони впроваджуватимуть ініціативу із промоції української культури та зміцнення відносин двох народів.

Серед подальших планів фонду є співпраця українців та чехів у вивченні історії Голодомору, створення мапи "Українські місця Праги" та програми для вивчення української мови, історії та культури, а також української мови для чехів.

РФУ підписав меморандум з Українським інститутом у Празі / Фото Республіканський фонд України

Виставка до 100-річчя заснування Музею визвольної боротьби України в Празі працюватиме впродовж червня у галереї Vrtbovská zahrada. Вхід на виставку вільний.

Твори українського образотворчого мистецтва, які пережили бомбардування Праги 1945 року, коли був зруйнований український музей, досі маловідомі широким колам як українських, так і чеських шанувальників мистецтва. Тому цією виставкою починаємо знайомити чеську та українську громадськість з надбанням і культурною спадщиною України в Празі,

– розповіла культурна менеджерка та керівниця програм РФУ Ярина Ясиневич.

До слова, український музей у Празі отримав підтримку уряду Томаша Ґарріґа Масарика. Першу виставку тут відкрили 1 липня 1925. У 1938 році українці купили будинок, де від 1939 року розміщений музей.

Нагадаємо, Маріупольський краєзнавчий музей, експозиції якого були знищені та викрадені окупантами, теж вирішив зберегти культурну спадщину за допомогою електронного каталогу.