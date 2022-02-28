"Музика не поза політикою": Міцифри і українські зірки звернулись до Spotify і Apple Music

Уже п'ятий день вся Україна бореться проти російських окупантів. Українці впевнено чинять опір на всіх фронтах, у тому числі на мистецькому.

Так, Мінцифра разом з українськими зірками і виданням "СЛУХ" звернулись до Apple Music і Spotify. Музичним майданчикам надіслали листа, щоб показати всьому світу, що зараз відбувається війна Росії з Україною.

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Боротьба на музичному фронті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у телеграмі, що українські артисти змінюють обкладинки своїх альбомів, щоб донести правдиву інформацію не лише для всього цивілізованого світу, а й до російських слухачів.

Однак, за словами Федорова, існує перешкода:

Зараз це неможливо, стримінгові платформи у позиції "поза політикою" і не пропускають нашу ініціативу. Музика більше не поза політикою. Цей світ завершився. Будь ласка, дозвольте розказати правду та зупинити кровопролиття,

– йдеться у зверненні до Spotify і Apple Music.

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Текст публікації Михайла Федорова у телеграмі:

Мінцифра разом з українськими зірками та виданням СЛУХ звернулися до Apple Music та Spotify. Надіслали листа, щоб показати всьому світу, що в нас війна з росією.



Українські артисти змінюють обкладинки своїх альбомів, щоб донести правдиву інформацію не тільки до всього світу, а й до російських слухачів. Але є перешкода. Зі звернення:



"Зараз це неможливо, стримінгові платформи в позиції "поза політикою" і не пропускають нашу ініціативу. Музика більше не поза політикою. Цей світ завершився. Будь ласка, дозвольте розказати правду та зупинити кровопролиття".