Музикант, який грав "Рідна мати моя" під звуки вибухів у Харкові, знову вразив виконанням

Музикант Марк Дем'янченко зворушливо виконав пісню "Рідна мати моя". У березні він зіграв її на гітарі під звуки вибухів у непереможному Харкові, на руїнах. Тепер повторив виконання у Полтаві.

Українця евакуювали з Харкова до Полтави волонтери. Хлопець продовжує займатись музикою. Нове відео виконання композиції оприлюднив міський голова Полтави Олександр Мамай.

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Музикант зіграв пісню під звуки вибухів у Харкові

Марк навчався на першому курсі Харківської консерваторії. Він надихнув своїм прикладом тисячі людей не здаватись, вірити в перемогу та допомагати одне одному.

Відео, де він у березні грає на руїнах в Харкові під звуки вибухів, розлетілось мережею. Музикант виконав легендарну "Пісню про рушник" зі словами Андрія Малишка та музикою Платона Майбороди.

Після цього хлопець став впізнаваним у світі, тож тепер знамениті музиканти запрошують його на свої концерти.

"Пісня про рушник" на руїнах у Харкові: відео

Переїхавши до Полтави, хлопець знову зіграв зворушливу пісню. Мамай зазначив, що Марк показав всьому світові, що українців неможливо зламати. Хлопець виконував пісню 5 грудня – до Дня волонтера.

Нове виконання "Пісні про рушник": відео