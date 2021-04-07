МВФ радить країнам витратити гроші на вакцину, щоб відновити економіку

У Міжнародному валютному фонді сказали, у який спосіб країни можуть впоратися з відновленням економіки після пандемії. Там закликали витрачатись на придбання вакцини – це, на їхню думку, буде найкращим кроком до успіху.

Також додали, що вакцинація населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів. Завдяки цьому до 2025 року додаткові податкові надходження розвинутих економік сягнуть трильйона доларів.

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Також спрогнозували, що світовий ВВП збільшиться на 9 трильйонів доларів.

У такий спосіб вакцинація окупиться "з лишком",

– зазначили в МВФ.

МВФ та Світовий банк закликали уряди країн і надалі підтримувати бізнес та населення. Це варто робити до того часу, поки пандемія не стане контрольованою.

Вакцинація в Україні: головне

Наразі в Україні вакцинують препаратом від AstraZeneca (Covishield).

Однак 25 березня в Україну надійшли ще 215 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Наразі цю вакцину досліджують у лабораторії.

Також 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer. Вона повинна поставити нам 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Попри це, варто зазначити, що темпи вакцинальної кампанії в Україні досить повільні.

За підрахунками МВФ, від початку пандемії країни витратили приблизно 16 трильйонів доларів на підтримку бізнесу. Варто зазначити, що 10 трильйонів – додаткові видатки та втрачені прибутки. Водночас ще 6 трильйонів – урядові позики та вливання капіталу для бізнесу.