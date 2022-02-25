МВС показало відео знищених диверсантів у формі ЗСУ

Радник очільника МВС Антон Геращенко опублікував відео зі знищеними диверсантами, які намагалися видати себе за українських військових.

ЗСУ знищили ворожу ДРГ на Оболоні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися в українську форму і намагалися прорватись до центру Києва зі сторони Оболоні. Проте наші захисники оперативно ліквідували диверсантів.

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"Диверсанти, які заїхали (у столицю, – ред.) на захоплених машинах ЗСУ і були переодягнуті у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені", – написав Антон Геращенко.

Відео зі знищеними окупантами в Києві (кадри 18+):

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