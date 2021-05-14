МВС посилює морські прикордонні підрозділи через ризик нападу Росії

В Україні зберігається ризик російського нападу. Це змушує нашу державу мобілізуватися та посилити підрозділи Держприкордонслужби сучасною технікою.

Російська загроза нікуди не зникла

Під прикриттям так званих російських військових навчань, відбувається нарощування військового потенціалу. Про це на форумі "Україна 30" заявила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

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Неприкрита агресія Кремля змушує нашу державу мобілізуватись і захищати державні рубежі,

– заявила Ковальчук.

Вона зазначила, що основоположним документом щодо захисту державних кордонів залишається Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року. Схвалили її ще у 2019 році.

Практичні результати Стратегії

Запровадження чотирирівневої системи контролю за перебуванням іноземців в Україні,

введення системи ризиків та прикордонної розвідки,

міжнародний обмін даними,

спільне патрулювання та контроль на кордоні з європейськими партнерами.

Ковальчук наголосила, що на підставі аналізу ризиків у прикордонній сфері, МВС та ДПСУ сформували можливі шляхи їх нейтралізації.

Ми виявили нагальну необхідність у посиленні корабельно-катерної складової Держприкордонслужби сучасною технікою та посилення морських прикордонних підрозділів. Разом із посиленням ВМС, це стане фактором стримування агресора,

– пояснила заступниця міністра

Російські війська біля нашого кордону: коротко