У МВС пояснили, чому в Києві то посилюють, то послаблюють комендантську годину

У Києві та області змінили час комендантської години. Тепер вона триватиме з 21:00 до 6:00. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили причини.

На цю тему висловився Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Він пояснив, чому комендантську годину то посилюють, то незабором послаблюють, пише 24 канал.

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Що змінилося в обмеженнях для Києва та області

Раніше комендантська година у Києві тривала з 20:00 до 7:00. Бувало й таке, що її оголошували на цілий день для ефективної боротьби з ворожими ДРГ. Тепер вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше – тобто з 21:00 до 6:00.

У МВС пояснили, чому так відбувається

Єнін наголосив, що усі обмеження, які встановлюють для громадян, суворо обґрунтовуються оперативною обставновкою на конкретний момент. Як тільки є можливість послабити ті чи інші заходи, ВЦА у погодженні з військових командуванням та правоохоронцями йде назустріч інтересам людей.

Якщо ж навпаки – є підвищення ризиків діяльності диверсійно-розвідувальних груп чи погіршення безпекової обстановки, там змушені запроваджувати жорсткіші заходи реагування. "Просимо до цього ставитися з розумінням", – закликав заступник глави МВС.

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