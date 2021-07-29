Прикордонник у чвертьфіналі: у МВС привітали Хижняка з виграним на Олімпіаді боєм

29 липня 2021 , 13:36
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Джерело:

МВС України

Боксер Олександр Хижняк 29 липня пройшов в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2020. У Міністерстві внутрішніх справ України привітали спортсмена з переможним боєм.

Олімпієць також є інструктором спортивної команди Державної прикордонної служби. Відтак представник цього відомства буде змагатися за медаль в наступних етапах.

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У МВС привітали Хижняка з виходом до чвертьфіналу Олімпіади-2020

"Український прикордонник у чвертьфіналі Олімпійських ігор", – мовиться у повідомленні МВС.

І додали, що український боксер показав потужний бокс та зламав опір представника країни-господаря Олімпіади – японця Юіто Морівакі. Після 3 раундів поєдинку судді одностайно віддали перемогу Хижняку.

Наступний бій відбудеться 1 серпня. Вболіваймо за наших,
 – підкреслили в МВС,

Результати українських боксерів на Олімпіаді-2020

  • Боксер Олександр Хижняк стартував з перемоги в першому поєдинку у вазі до 75 кілограмів. За рішенням суддів українець переміг японця Юіто Морівакі з рахунком 5:0. Наступним суперником Хижняка стане представник Домініканської республіки Еюрі Седено Мартінес.
  • Також до чвертьфіналу з боксу вийшла боксерка Анна Лисенко. Дівчина змагається у вазі до 69 кілограмів. Українка за перемогу боролася з представницею Марокко Умайм Бель-Ахбіб.
  • Це єдині українські боксери, які провели переможні бої на Олімпіаді-2020. Раніше зі змагань вибули Микола Буценко, Ярослав Харциз, Цотне Рогава.
Автор: Марина Васильєва