За кермо – під градусом: у МВС розповіли, скільки впіймали нетверезих водіїв

Лише за І квартал 2021 року патрульна поліція зафіксувала 29 тисяч 76 випадків водіння у нетверезому стані. Це попри те, що з березня в Україні діють нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Згідно з ними значно збільшене покарання за п'яне водіння.

У МВС розповіли, що вже з 17 березня – часу дії нових ПДР – впіймали 4 690 осіб, які сіли за кермо нетверезими. Кожен з них буде зобов'язаний сплатити чималу суму – 17 тисяч гривень.

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Це у тому випадку, якщо водія на такому правопорушенні впіймали вперше протягом року. Окрім цього, правопорушника позбавлять права керувати автівкою протягом одного року.

Які штрафи за водіння у нетверезому стані

За І квартал 2020 року поліція зупинила лише на трохи більшу кількість нетверезих водіїв – 29 622.

Зазначимо, що згідно з новими ПДР за перше порушення за керування авто у нетверезому стані доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу. За повторне вже удвічі більше – 34 тисячі гривень, а також водія позбавлять права керувати автомобілем протягом 3 років. Також у цьому випадку можливий навіть адмінарешт та вилучення автівки.



За умови третього порушення штраф складе 51 тисячу гривень, за кермо не вдасться сісти вже протягом 10 років, авто конфіскують. Є варіант й адміністративного арешту.

Штрафи передбачені за водіння у нетверезому стані / Інфографіка 24 каналу