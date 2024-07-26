Чи знайшли вже зброю, з якої стріляли у Фаріон: що кажуть в МВС

У п'ятницю, 26 липня, глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко проводить брифінг щодо деталей справи про вбивство Ірини Фаріон. Під час брифінгу розповіли, чи знайшли вже зброю, з якої стріляли у громадську діячку.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня стало відомо, що на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона померла. В четвер, 25 липня, повідомили про затримання підозрюваного.

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Чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон

Самої зброї, з якої стріляв підозрюваний у Ірину, наразі не знайшли.

Зброя на сьогодні не знайдена, думаю, що це питання декількох днів,

– сказав Клименко.

Ткож голова МВС зазначив, що підозрюваний "обмовився, що він його (пістолет – 24 Канал) заховав".