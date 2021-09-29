У МВС створять Офіс з питань бізнесу, який координуватиме Геращенко, – Монастирський

У Міністерстві внутрішніх справ мають намір створити ще один підрозділ – Офіс з питань захисту бізнесу. Його повинен координувати Антон Геращенко.

Про це повідомив Денис Монастирський під час зустрічі з підприємцями 29 вересня.

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Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко,

– сказав міністр.

Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін;

Від Національної поліції в Офіс увійдуть – голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв;

Загальний контроль роботи структури Монастирський залишив за собою.

"Міністерство внутрішніх справ має стати центром підтримки та захисту бізнесу. Але це можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту та підприємців", – додав глава МВС.

Денис Монастирський зауважив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді й вдасться привабити інвестиції, а це за собою понесе збільшення податків.

У МВС створять Офіс з питань бізнесу: дивіться відео