МВС України поіронізувало зі Слідкому Росії, який назвав інцидент у Бєлгороді "терактом"

Російські правоохоронці почали розслідування пожежі на нафтобазі у Бєлгороді. Слідство щойно почалося, а вони вже встигли відзначитися.

На думку російських слідчих, в Бєлгороді відбувся "теракт", в якому винні українці. Особливо потішно звучит формулювання про "невстановлених військових ЗСУ, які змовилися вчинити текракт".

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Кепкування з російських слідчих

Антон Геращенко вважає, що українські слідчі можуть "перейняти досвід" окупантів та розпочати схоже "розслідування" за фактом війни.

"Київським слідчим потрібно встановити, що 24 лютого 200 тисяч невстановлених військових ЗС РФ, приєднавшись до змови із застосуванням важкого озброєння, вторглися на територію України. І далі – на скільки вистачить уяви...", – написав Геращенко.