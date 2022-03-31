У МВС відповіли, чому Росія "виводить війська" з Чорнобиля

В медіа з’явилася інформація, що Росія "відводить" частину військ із території Чорнобильської АЕС. У МВС кажуть, що на це є дві причини.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, для "відводу військ" з Чорнобиля у Росії є дві причини:

по-перше, це ротація,

по-друге, це реальне опромінення частини військових.

На думку радника МВС, серед росіян очевидно є паніка та нерозуміння того, що солдати потрапили в ситуацію, якої вони навіть теоретично не очікували.

І факт про те, що 7 автобусів із солдатами завезли до рабіологічного центру в Гомелі, призвів до панічних настроїв серед того контингенту, який знаходиться у Чорнобилі чи біля нього,

– пояснив Вадим Денисенко.

Коментар Вадима Денисенка щодо "виводу військ" з ЧАЕС:



Додамо, що одним із перших об'єктів, який захопили російські загарбники, стала Чорнобильська АЕС та зона відчуження. Однак окупанти не знають правила поведінки там і піддають своє життя небезпеці. Вже відомо, що до центру радіаційної медицини в Гомелі привезли 7 медичних ПАЗів з ймовірно російськими солдатами.

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