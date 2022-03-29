У МВС відповіли на нібито приїзд Кадирова в Маріуполь

Російські ЗМІ заявили, що лідер Чечні Рамзан Кадиров їде в Україну, щоб самостійно керувати так званою "спецоперацією" у Маріуполі. Водночас у українському МВС в цій інформації сумніваються та кажуть, що для таких чуток є дві причини.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, в МВС не знають, чи це інформаційний "вкид".

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Таке собі фотографування Кадирова відбувається в кабінетах, якихось закритих приміщенням, як і минулого разу – коли він нібито був під Києвом,

– сказав Денисенко.

Чому поширюють чутки про приїзд Кадирова

Якщо говорити про те, для чого це робиться, то Вадим Денисенко назвав дві причини:

З одного боку – вони щиро вважають, що ця заява Кадирова може навести жах на українців, це такий собі психологічний тиск.

на українців, це такий собі психологічний тиск. З іншого боку – треба розуміти, що в росЗМІ виникло багато військових блогерів чи воїнів-кадировців, яким треба показати Кадирову та всім росіянам, що чеченці ще й воюють.

На думку радника міністра МВС, це лише чутки. "Чогось більшого тут станом на зараз немає", – додав Денисенко.

Вадим Денисенко про "приїзд" Кадирова та початок великої гри Путіна:



До слова, раніше вже була інформація, що Кадиров 13 березня перебував на Київщині. Наступного дня він казав, що був у Гостомелі. Однак, доказів того, що він приїжджав в Україну, не було.

Проте його знатно потролили українські політики, зокрема, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він пожартував із недолідера та запропонував йому в коментарях до одного зі своїх дописів таки "постукати".

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