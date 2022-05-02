У МВС відповіли про ймовірне рішення Путіна напасти на Молдову

У британському виданні The Times повідомили, що Росія таки вирішила напасти на Молдову. Міністерство внутрішніх справ України вже прокоментувало подібний хід подій.

Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ. Він від імені МВС висловився про ймовірне вторгнення Росії в молдовську державу.

До теми Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times

Варіант вильоту десанту з Криму існує, – Денисенко

Британське медіа шокувало всіх заявою про те, що Путін вирішив не зупинятися на Україні, а російська армія готує напад на Молдову. Однак, за словами радника МВС, не все так просто.

Для того, щоб це зробити (напасти на Молдову – 24 канал), потрібно пролетіти територію України. Іншого варіанту немає. Або Румунія, або Україна,

– заявив Денисенко.

Водночас одним із планів Кремля може стати масований десант на транспортних літаках і вертольотах в Придністров'ї, які вилетять із захопленого Криму, кажуть у The Times. Раднику міністра внутрішніх справ відомо про це, а отже, такий ризик справді є.

"Чи існує вірогідність того, що справді кілька літаків Іл-76 із Криму скерують до Тирасполя (міста в Молдові – 24 канал)? Теоретично, напевно, такий варіант існує", – зазначив він.

Проте радник МВС наголосив на тому, що не факт, що всі літаки справді долетять до Тирасполя. Мовляв, можуть виникнути проблеми. "Я б не давав таку вірогідність", – прокоментував він.

Денисенко висловився про ймовірне вторгнення Росії в Молдову: дивіться відео 24 каналу



Загалом Денисенко дотримується думки, що ситуацію з ймовірним вторгненням в Молдову ще варто розглядати та аналізувати. Однак у провокаціях у Придністров'ї впевнений без сумнівів та вважає, що "вони (росіяни – 24 канал) нагнітають ситуацію".

Можливий напад на Молдову: які ще деталі відомо

Загалом у британському ЗМІ відзначили, що їм стало відомо про вторгнення в Молдову з власних джерел в українській розвідці. Нібито їм розповіли, що події в молдовській країні стануть вирішальними для України.

Також існує ризик того, що Росія визнає незалежність Придністров'я. Співрозмовники видання зазначили, що російські спецслужби можуть й організувати заворушення у самій Молдові.

Водночас, як пишуть у The Times, західна розвідка не вважає, що Росія нападе на молдовську державу. Мовляв, розвідувальні агенції Заходу дотримуються іншої думки.

Варто знати – нові провокації Росії у Придністров'ї: деталі у відео

Захоплення Молдови Росією може призвести до того, що Україні доведеться відправити частину війська на південно-західний фронт. Саме тому позиції на Сході можуть бути слабшими для протистояння у битві за Донбас.