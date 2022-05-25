У МВС відреагували на загрозу повторного вторгнення Росії на Півночі

У Міністерстві внутрішніх справ готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення Росії з північного напрямку.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Деталі Росія знову стягує війська на кордон із Чернігівщиною і Сумщиною, – ЗМІ

Спільно з підрозділами ЗСУ зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії, ​

– сказав Євгеній Єнін.