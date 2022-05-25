У МВС відреагували на загрозу повторного вторгнення Росії на Півночі
25 травня 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У Міністерстві внутрішніх справ готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення Росії з північного напрямку.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
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Спільно з підрозділами ЗСУ зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії,
– сказав Євгеній Єнін.