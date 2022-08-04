У МВС вважають, що хвиля фейкових "мінувань" пов'язана з браком боєприпасів у росії
Всі дані про факти "мінувань" сьогодні збирають фахівці, тривають слідчі дії щодо цих подій. Потрібно виявити виконавців, адже ми розуміємо, що замовник більш ніж очевидний – росія.
Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що все це робиться для того, аби посіяти паніку серед населення, аби цивільні відчували себе у небезпеці.
Читайте також У низці міст України повідомили про замінування: надійшла інформація про вибухівку
"Такі системні випадки, це точно ІПСО, адже ми знаємо, що правдиві замінування дуже часто є поодинокими, або ж такі собі несистемні "розіграші", – пояснює Смірнов.
Ростислав Смірнов також зазначає, що такі повідомлення про "замінування" можуть бути пов'язані із тим, що в окупантів зменшились запаси зброї.
Не можна констатувати те, що у них геть немає ракет. Але якщо порівнювати карту ракетних ударів навіть місяць тому – зараз таких ударів значно поменшало,
– каже радник Монастирського.
Також зниження відсотку влучання ворожих ракет можна пов'язати із ефективною роботою ППО, каже Смірнов. Наприклад, днями по заходу України окупанти випустили 8 ракет, а долетіла лише одна.
Детальніше про ворожі ІПСО та фейкові мінування: дивіться відео
"Замінування" вокзалів та ринків в Україні 4 серпня
Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, з яких міст надійшла інформація про можливе замінування.
- Кропивницький. Там шукають вибухівку на Центральному ринку.
- Вінниця. Спеціальні служби працювали на Центральному ринку, а також залізничному вокзалі. Вибухівки не знайшли.
- Хмельницький. Повідомили про можливе замінування залізничного, автовокзалу, овочевого ринку. Інформація не підтвердилася.
- Рівне. Правоохоронці шукали вибухонебезпечні предмети на залізничному, а також автовокзалі. Вибухівки не виявили.
- Тернопіль. Туди надійшли повідомлення про можливе закладання вибухівки у залізничному вокзалі, а також Центральному універмазі. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
- Черкаси. Там повідомили про мінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти на вулиці Хоменка. Вибухівку не виявили.