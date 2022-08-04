У МВС вважають, що хвиля фейкових "мінувань" пов'язана з браком боєприпасів у росії

Всі дані про факти "мінувань" сьогодні збирають фахівці, тривають слідчі дії щодо цих подій. Потрібно виявити виконавців, адже ми розуміємо, що замовник більш ніж очевидний – росія.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що все це робиться для того, аби посіяти паніку серед населення, аби цивільні відчували себе у небезпеці.

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"Такі системні випадки, це точно ІПСО, адже ми знаємо, що правдиві замінування дуже часто є поодинокими, або ж такі собі несистемні "розіграші", – пояснює Смірнов.

Ростислав Смірнов радник міністра внутрішніх справ України Коли такі речі в один день відбуваються у різних регіонах України – це однозначно спланована акція. Ворог робитиме все, що завгодно, аби розповсюджувати ще більше ІПСО, аби українці були наляканими.

Ростислав Смірнов також зазначає, що такі повідомлення про "замінування" можуть бути пов'язані із тим, що в окупантів зменшились запаси зброї.

Не можна констатувати те, що у них геть немає ракет. Але якщо порівнювати карту ракетних ударів навіть місяць тому – зараз таких ударів значно поменшало,

– каже радник Монастирського.

Також зниження відсотку влучання ворожих ракет можна пов'язати із ефективною роботою ППО, каже Смірнов. Наприклад, днями по заходу України окупанти випустили 8 ракет, а долетіла лише одна.

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