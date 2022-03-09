МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю, – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю у зв’язку з російським військовим вторгненням в Україну.

Про це він розповів під час всеукраїнського телемарафону на каналі "Рада".

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Міністр наголосив, що Верховна Рада вже прийняла необхідні нормативні акти, а МВС видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю.

Це буде здійснюватися через Національну поліцію, ае найперші зброю отримають учасники територіальної оборони.

Ті, хто мене зараз чують – організовуйтесь, визначайте військове командування та отримуйте зброю. Займайтесь обороною власних сіл та міст,

– закликав міністр внутрішніх справ.

Як тільки почалася війна, президент Володимир Зеленський наголосив, що, крім ЗСУ, наше населення – це теж серйозна армія. За його словами. зброю для захисту України видаватимуть всім спроможним.

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