У МВС запропонували зробити "платним" виїзд чоловіків за кордон на час війни

У МВС пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон попри дію воєнного стану. Для цього охочим виїхати з України доведеться заплатити страховий внесок.

У МВС заявили, що заборона на виїзд за кордон – шкідлива

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пропонує дозволити чоловікам перетинати кордон, але при умові, що вони сплатили страховий внесок у розмірі 3 – 5 тисяч доларів.

До теми Уряд затвердив терміни перебування за кордоном чоловіків з дозволом на виїзд

Він зауважив, що війна закінчиться не скоро, а тотальна заборона покидати Україну є шкідливою. Через це Андрусів пропонує дозволити вільний виїзд чоловікам, але під заставу.

Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна на довго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду – це не заборонити або дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3 – 5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше,

– написав радник Дениса Монастирського.

Андрусів наголосив, що заборона для чоловіків покидати Україну створює багато проблем, через що слід змінити підхід до регулювання виїзду. Радник глави МВС пояснив шкідливість заборони на двох історіях.

"Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. У підсумку він найняв молдаван, які довезли в Україну, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями.

Друга історія, знайомий до війни, не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на декілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати й підписати договір, що дозволяє йому врятувати 300 робочих місць", – резюмував Андрусів.

До речі Окремим категоріям чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон, триває дискусія, – Арестович

Чоловікам заборонено покидати Україну

Умови воєнного стану передбачають, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено покидати Україну. 22 травня Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Окрім того, до 23 серпня продовжили термін загальної мобілізації.

До президента Володимира Зеленського звернулися із петицією про скасування заборони на виїзд з країни для чоловіків призовного віку. Глава держави жорстко відреагував на питання щодо петиції.

Зокрема, Зеленський сказав, що не розуміє, кому адресували петицію. Зі слів президента можна зробити висновок, що він вважає морально неправильним скасувати заборону, оскільки щодня на фронті гине 50 – 100 українських воїнів.

Також про скасування заборони на виїзд чоловіків висловився глава українського уряду Денис Шмигаль. Він заявив, що під час дії воєнного стану не планують знімати це обмеження.

Раніше – у ЗСУ розповіли про подальші плани щодо мобілізації: дивіться відео