МВС займеться численними блокпостами, які заважають їхати гуманітарці

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що до нього звертаються медіа та волонтери через проблеми доставкою гуманітарних вантажів. Глава МВС пообіцяв розібратись з численними блокпостами.

Про це глава МВС повідомив у відеозверненні. Він наголосив, що численні блокпости ускладнюють евакуацію громадян та доставку необхідного.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Блокпост призначений для охорони важливих доріг

Блокпост призначений для охорони важливих доріг, які ведуть до населених пунктів та важливих інфраструктурних об'єктів. На постах здійснюється контроль, тож у воєнний час ніяк без них не обійтись,

– зазначив Монастирський.

Тепер Нацполіція, Тероборона та військові планують оптимізувати роботу блокпостів. Передусім мовиться про їхню кількість. При цьому на виїзді перевірка буде лише вибірковою.

Міністр пообіцяв незабаром актуальний перелік блокпостів. Усі, які не потраплять у список, будуть прибрані. Усім, у кого виникатимуть проблеми радять звертатись на 102.

Дивіться звернення Дениса Монастирського: