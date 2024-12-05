Bihus․Info опублікували розслідування про статки МВС: у відомстві відреагували

Журналісти-розслідувачі знайшли незадекларовані авто у працівників сервісного центру МВС. Взагалі журналісти хотіли здати на права, але доки були в черзі, помітили дорогі автівки співробітників. У деклараціях цих машин нема.

Друга претензія Bihus.Info до МВС – величезні черги. Люди скаржилися, що змушені ночувати під сервісним центром, адже не встигають узяти талон на іспит з водіння. Мами, яким нема куди подіти дітей, стоять разом з малятами. Описане стосується головного сервісного центру МВС – він розташований у Києві на вулиці Перемоги, 20. 24 Канал з посиланням на Bihus.Info коротко перекаже основне з матеріалу.

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Що з'ясували розслідувачі

Із декларацій інспектора Романа Журкова зникла вся рідня, водночас на парковці СЦ з'явилися Chevrolet Volt і Chevrolet Menlo, оформлені відповідно на маму і (вірогідно, колишнього) тестя Журкова,

– сказано в матеріалі.

Інспектор Андрій Кухельний багато років нібито купує і продає автівки за явно заниженими щодо ринкової вартості цінами. Але "Тесли", якою кермує зараз, досі нема в документах.

Серед інших історій: квартира в новобудові всього за 50 тисяч гривень, яку подарував батько-пенсіонер; перепис майна на всіх можливих родичів; незадекларована поява в дітей дачі на Київському морі та великої кількості землі в Музичах під Києвом.

"Центр очолює Олександр Бойко, який до того працював у Чернівцях. Декларація Бойка скромна: в Києві чоловік живе в чужій квартирі, їздить на 10-річному батьковому Toyota Land Cruiser. Але з Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях, – ймовірно, це BMW X3 (від 50 тисяч доларів), електрокари Volkswagen ID.4 (від 30 тисяч доларів) та BMW IX3 (від 60 тисяч доларів)", – наголосили в ЗМІ.

Сам Бойко пояснив, що керівництво і адміністратори СЦ не причетні ані до дефіциту талонів, ані до проблем з роботою системи електронної черги. Але не зміг відповісти, чому талони перетасовують в системі вночі.

Як відреагували в МВС

У Головному сервісному центрі МВС розпочалося системне перезавантаження робочих процесів. ГСЦ отримає нову команду управлінців. Відповідно до наказу МВС розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу,

– написали у відомстві 4 грудня.

Там звернулися до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні. І створили робочу групу з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Вона має усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг у сервісних центрах. А в планах – повна цифровізація.