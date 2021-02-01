Затримали президента: у М'янмі стався військовий переворот, – ЗМІ

У понеділок, 1 лютого, у М'янмі стався переворот. Військові затримали представників влади. Зокрема, президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.
Військові також затримали представників Національна ліга за представників партії "Національна ліга за демократію".
Влада перебуває у руках військового командира Мін Аун Хлаїнга.
Зауважте Незалежність Тайваню означає війну, – Китай
Деталі
- Про захоплення влади військові сповістили в ефірі телебачення.
- Окрім того, вони повідомили, що у М'янмі на рік запроваджують воєнний стан.
- Відразу після цього сигнал національного телебачення зник.
- Наразі світові ЗМІ повідомляють, що зі столицею М'янми – Найп'їдо – втрачений зв'язок.
Що було раніше
- Конфлікт між владою та військовими у країні назрівав поступово.
- Причиною стали вибори у листопаді 2020 року. Перемогу на них здобула ун партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".
- Військові відмовилися визнавати результати виборів.
М'янма на карті: