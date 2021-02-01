Затримали президента: у М'янмі стався військовий переворот, – ЗМІ

1 лютого 2021 , 07:11
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У понеділок, 1 лютого, у М'янмі стався переворот. Військові затримали представників влади. Зокрема, президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.

Джерело: CNN, Сіньхуа

Військові також затримали представників Національна ліга за представників партії "Національна ліга за демократію".

Влада перебуває у руках військового командира Мін Аун Хлаїнга.

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Деталі

  • Про захоплення влади військові сповістили в ефірі телебачення.
  • Окрім того, вони повідомили, що у М'янмі на рік запроваджують воєнний стан.
  • Відразу після цього сигнал національного телебачення зник.
  • Наразі світові ЗМІ повідомляють, що зі столицею М'янми – Найп'їдо – втрачений зв'язок.
Зверніть увагу! Затримана Аун Сан Су Чжі – лауреатка Нобелівської премії миру та героїня фільму Люка Бессона "Леді".

Що було раніше

  • Конфлікт між владою та військовими у країні назрівав поступово.
  • Причиною стали вибори у листопаді 2020 року. Перемогу на них здобула ун партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".
  • Військові відмовилися визнавати результати виборів.

М'янма на карті: