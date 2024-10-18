Військовим постачали м'ясо з голками всередині: ДОТ проведе перевірки

У курятині, яку постачали українським захисникам, знайшли голки від шприців. Ймовірно, м'ясо могли "накачувати" водою для збільшення ваги.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА та член антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея. Він також опублікував світлини з неприємними "сюрпризами".

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У м'ясі для військових знайшли голки

Кривошея повідомив, що військові виявили у замороженій курятині голку від шприца. Він також опублікував світлини для підтвердження своїх заяв.



Голка від шприца у м'ясі / Фото Геннадія Кривошеї

Посадовець додав, що Міноборони працюють над вирішенням проблеми. Крім того, Кривошея закликав Державного оператора тилу (ДОТ) переглянути контракт з постачальником.

У коментарях під дописом Кривошеї пресслужба ДОТ відреагувала на інцидент. Там заявили, що ця ситуація стала можливою через те, що в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м'ясі. У ДОТ заявили, що раніше вже ініціювали ці зміни та направили напрацювання до ГУР СМЗ (Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ).

Що стосується цього випадку, то в ДОТ наголосили, що проведуть розслідування. Наразі всю партію м'яса відізвали. Крім того, контракт передбачає штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яку повернули.

До постачальника також було застосовано оперативно-господарські санкції у зв'язку із вчиненням недоброчесних дій, а саме – використання анульованого протоколу якості.