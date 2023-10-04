Фейк про існування "м'ясних бригад" на фронті: як відреагували військові та волонтери

У мережі завірусився фейк про так звані "м'ясні бригади" у лавах ЗСУ. Українців попереджають: не варто звертати увагу на ІПСО. Такі бригади мають власне російські окупанти, а не українські герої.

Фейк поданий начебто від імені небайдужої українки, яку дуже хвилює доля українських героїв. Вона заявила про немедійних військових, які часто гинуть, бо їх навіть "не попереджають про відступ". Ці воїни нібито не знають про твітер й в очі не баччили дронів.

Зверніть увагу "Нас там ждуть": Скабєєва зібралася "рятувати" американських військових

Як відреагували військові та волонтери

Про так звані "м'ясні бригади" у ЗСУ до фейка не чули взагалі. Зате є такі бригади: штурмові, піхотні, мотопіхотні, десантно-штурмові. На жаль, кожен підрозділ українських героїв може зазнати втрат. Єдині, хто у цьому винні, – російські окупанти.



Увага, фейк! / Скриншот з мережі

Фейк поширили понад 18 тисяч разів

Вахтанг Кіпіані звернув увагу, що фейк поширили понад 18 тисяч разів. Тим часом ця "історія" дуже гарно підіграє російські пропаганді.

Сукупна аудиторія вкиду сягає щонайменше кількасот тисяч українців. Ну, чому ніхто не жере з підлоги, але вживає інформацію зі смітника і ще годує інших? Не знаєте особисто, хто написав допис – не поширюйте. Це перше правило інформаційної абетки та безпеки,

– наголосив Кіпіані.

Родіон Шовкошитний зауважив, що у військових немає терміну "м'ясні бригади".

"Відступи з подальшим оголенням флангів і трагічними наслідками для сусідів були в багатьох (зокрема, цілком ймовірно і в таких бригадах, які якісь не такі, про які автор пише в оригінальному дописі), і це жодним чином не залежить від роду військ, а виключно від людей, які це робили", – додав він.

Сергій Величанський наголосив, що ІПСО про "м'ясні бригади" стала своєрідним лакмусовим папірцем для суспільства. Чи можуть українці розпізнати фейки.

Також додають, що медійність, співпраця з волонтерами, готовність вкладатися у власні спорядження та комфорт залежить винятково від особового складу.