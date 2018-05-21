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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

М'ясо в Україні від великих виробників є дуже небезпечним для організму

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Небезпечне м'ясо
Небезпечне м'ясо / unsplash.com

90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

Ще з 2009 року у Європі почали масово вивчати проблему виникнення бактерій, на які не діють ліки. В результаті досліджень з'ясувалось, що у цьому "винувата" їжа, зокрема, м'ясо, передає ТСН.

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Зі слів фахівців, найгірше те, що тваринам дають ті ж препарати, що й людям. На великих підприємствах антибіотики дають для профілактики хвороб та швидкого росту. Зокрема, пеніцилін прискорює зростання тварин до 30% у масі.

Шкідливі антибіотики є у свинині, курятині, яловичині, м'ясі індика та кролика. Навіть під час домашнього вирощування тварин чимало людей зловживають цими речовинами.

Вилікувати важкі захворювання могли лише антибіотики. Та тепер більшість антибіотиків не допомагають людям, оскільки їх вживають ледь не щодня з м'ясом – частина бактерій в організмі помирає, але частина виживає і стає новими супербактеріями, які вже ніякі антибіотики не беруть. 

На упаковці виробників м'яса у Європі зобов'язують писати про препарати, які дають тваринам

Завідувач відділу організації моніторингових досліджень НДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Юрій Сілаєв рекомендує українцям при купівлі м'яса вимагати сертифікат і заповнювати "Книгу скарг".

М'ясо варто довше готувати, зокрема, перший бульйон з курки чи свинини зливати. Окрім того, він рекомендує уникати в раціоні пташиний жир, шкірку та печінку, де збирається все небезпечне.

Усе зекономлене на їжі українці потім у 10 разів переплачують в лікарні. Україна за наші гроші утримує цілу структуру, яка вдає, що слідкує за безпекою харчів,
– пояснив він.

Теги: Новини України Здоров'я Ліки Медицина Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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