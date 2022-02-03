М'язи Кремля здулися, а підмокла картинка розпливлася

Американський посол у Москві вручив офіційну відповідь США та НАТО щодо вимог Кремля дати йому "залізобетонні гарантії" нерозповсюдження НАТО на Схід та "змотування манаток НАТО" на рубежі 1997 року (слова заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова). Далі читайте російською.

Запугивания не подействовали

Гарантом путинского ультиматума стала 120-тысячная российская армия, сосредоточенная у границ Украины. А ее дипломатическим оформлением – слова российского представителя в ОБСЕ Александра Лукашевича, что "мир любой ценой нам не нужен". Стало быть, если отказ – то война.

Акутально Как остановить хищные планы Путина

И вот – дан официальный ответ, который Запад предпочел оставить закрытым для публики и прессы, чтобы легче было вести переговоры дальше и не позволить российскому ружью выстрелить.

Но господин Путин сам на встрече с венгерским премьером Орбаном раскрыл карты. "На наши главные предложения НАТО ответил отказом", – сказал он. "Что же, нам воевать с НАТО, если Украина решится воссоединить Крым?" Воевать с НАТО Путину явно расхотелось.

Игра на поле Москвы не удалась

После того, как Путин раскрыл карты, дальнейшая секретность была бессмысленной, и El Pais опубликовала подлинники ответов, данных Западом Кремлю. В них действительно путинский ультиматум отвергается со всей решительностью.

Но и делаются важные предложения по взаимному контролю над ракетными установками – НАТОвскими в Румынии и Польше, российскими – на территории России и Беларуси. На территории Украины НАТО готов не разворачивать эти ракетные комплексы.

То есть, безумные требования Кремля отвергнуты (при этом несколько раз документ напоминает – вы же сами выстраивали ту систему безопасности, которую ныне хотите разрушить), но практические предложения к переговорам Путину сделаны.

За прошедшие полтора месяца Запад достиг очень важных целей – он пришел к полному единодушию в отношении России и нашел ту болевую точку, давя на которую можно остановить любую российскую агрессию.

Единодушие достигло такого уровня, что политики разных фракций и партий Запада обвиняют друг друга в пособничестве Путину, а те в ответ – мы еще больше, чем вы, противостоим ему. И действительно, противостоят все – вплоть до Эрдогана.

Если российские войска не уйдут от границ Украины, "Северный поток-2" никогда не войдет в строй, а газ Европа будет брать из иных источников. С этим германские социал-демократы теперь не менее согласны, чем демократы в Вашингтоне. Сейчас на Западе явно идет борьба за звание самого "крутого" борца с путинской экспансией.



В НАТО не согласились с ультиматумами Москвы / Фото "Новинарні"

Безбедная жизнь путинской клики – под угрозой

И именно эта борьба позволила найти болевую точку, давя на которую можно всегда заставить Кремль остановиться. Ничего нового тут нет, об этой точке говорил и продолжает говорить Алексей Навальный.

Все дело в решимости Запада. Еще недавно такой решимости не было, и многие хотели, закрыв глаза на зло, урвать сладкий кусок в отношениях с Россией. Теперь такие если и есть, то затаились.

Общества Запада обозлены на кремлевское хамство и грубость не на шутку. За "манатки", за "железобетонные гарантии", за бряцание бомбой, и даже за уход Небензи с заседания Совбеза ООН, держась за живот, надо отвечать. Такое быстро не забывается. Репутация российской власти испорчена вконец.

И теперь собственность Путина, его детей, его друзей, их капиталы, их недвижимость – под ударом. Сладкий мир, который они создавали для себя в Лондоне и Биаррице, на "Лазурке" и в той же Испании может закончиться почти мгновенно. Об этом говорят уже более чем серьезно. Это вам не Крым оккупировать, за нынешние угрозы придется платить по полной цене. А на естественные жертвы Запад теперь готов.

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Газовый фронт

Да и вся углеводородная торговля с Россией теперь под вопросом. Конечно, дешевый российский газ в Европе – благо, но военные угрозы и превращение этого блага в орудие давления обесценивают его.

До декабря 2021 года в мире спорили, что такое "Северный поток": коммерческий проект или политическое оружие. Когда газовые резервуары Европы вдруг опустели этой зимой, ответ стал ясен. И теперь идут переговоры с Катаром.

А ведь нефть и газ – это главный источник не нашего общего блага, а их миллиардов. На эти деньги строятся их дворцы, покупаются им яхты, скупаются для них акции доходных западных фирм да и футбольные клубы. На деньги китайского союзника так не разживешься.

Так что, по русской поговорке, разбудил Путин лихо, когда было оно тихо. А теперь, уверен, не знает что делать.

Вернуться к своей политике 20-летней давности, когда он обсуждал вхождение России в НАТО, а не "железобетонные гарантии безопасности", мой сверстник уже не способен. Начинать войну с Украиной теперь совершенно бессмысленно. Запад един – Россия будет обрушена за считанные дни.

Оставить все как есть – значит оказаться на дне вместе с Ираном и стать совсем уж бесправной провинцией Китая – хороший эпилог через 160 лет к Пекинскому договору.

Кремлевский замок из песка рухнул

Вот к чему приводит безответственная и безумная политика. Откровенно не знаю, что посоветовать Кремлю. Он сжег все мосты. Куда смотрели вы, господа-коллеги – Лавров, Небензя, Лукашевич, Рябков? Неужто только в рот главного?

А ведь начиналось все ради красивой картинки в отечественных СМИ, ради того, чтобы показать, какие мы "мачо". Показали. Мускулы сдулись, а подмокшая картинка расплылась в февральской ледяной воде.

Но слава Богу, что хватило ума не начинать войну. Худой мир все же бесконечно лучше ссоры. Не так ли, господин Лукашевич?

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