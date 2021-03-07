У Мюнхені могила Бандери постраждала від рук вандалів: обурливе фото

У Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав владу вжити належних заходів.
Джерело:твітер Андрія Мельника
Мельник обурився, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й "поважні німецькі історики".
Важливо У Львові затримали вандалів, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері: фото
Він також опублікував фото понівеченої могили Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти та покарати винних,
– написав дипломат.
Хто такий Степан Бандера?Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.
Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.
Відзначимо, що могила лідера ОУН страждає не вперше:
- У 2015 році на надгробку двічі писали лайки аерозольною фарбою.
- У 2016 році її просто облили чорною фарбою й обірвали українську символіку.
- У 2018 році проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс до могильного хреста прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист".