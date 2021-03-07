У Мюнхені могила Бандери постраждала від рук вандалів: обурливе фото

7 березня 2021 , 18:17
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У Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав владу вжити належних заходів.

Джерело:

твітер Андрія Мельника

Мельник обурився, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й "поважні німецькі історики".

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Він також опублікував фото понівеченої могили Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти та покарати винних,
– написав дипломат.

Хто такий Степан Бандера?

Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.

Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.

Відзначимо, що могила лідера ОУН страждає не вперше:

  • У 2015 році на надгробку двічі писали лайки аерозольною фарбою.
  • У 2016 році її просто облили чорною фарбою й обірвали українську символіку.
  • У 2018 році проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс до могильного хреста прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист".