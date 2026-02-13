"Росія – не ведмідь, а садовий равлик": Рютте виступив з гучними заявами у Мюнхені

У Мюнхені розпочалась безпекова конференція, яка триватиме з 13 по 15 лютого 2026 року. Там виступав генсек НАТО Марк Рютте із важливими заявами про Росію та обороноздатність Європи.

Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що генсек НАТО говорив на полях безпекової конференції у Мюнхені про те, що Європа має посилювати свої військові спроможності, щоб бути готовою до будь-яких можливих викликів. Рютте підкреслив, що певні кроки для цього вже є.

Що Рютте думає про військові спроможності Росії?

За словами Андріани Кучер, генсек НАТО наголосив, що "Росія хоче здаватися могутнім ведмедем у війні проти України, але насправді вона є садовим равликом".

Це пряма цитата Рютте. Він також згадав нібито разючі територіальні здобутки Росії, як це намагається подати російська пропаганда, але насправді – це брехня. Натомість ми маємо разючі втрати росіян на фронті,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

За словами Марка Рютте, у грудні 2025 року окупанти втратили значну кількість солдатів – 35 тисяч. Важливо, щоб світ не потрапляв у пастку російської пропаганди, яка прагне показувати нібито велич військових спроможностей країни-агресорки.

Окрім цього, генсек НАТО вважає, що Україна і далі отримуватиме серйозну допомогу від партнерів. Також він задоволений зміцненням обороноздатності Європи.

Зверніть увагу! 12 лютого 2026 року в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання у форматі "Рамштайн", за підсумками якого союзники пообіцяли надати Україні озброєння у 2026 році на 38 мільярдів доларів із фокусом на ППО, ракети та далекобійні боєприпаси. Велика Британія, Нідерланди, Норвегія та Швеція оголосили про нові пакети допомоги. Основний сигнал зустрічі – Європа має взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, зберігаючи при цьому підтримку України.

"Європа справді активізується, бере на себе більше лідерства у межах НАТО та більше дбає про власну оборону. Це разюча зміна", – підкреслив Рютте у Мюнхені.

Якими можуть бути результати Мюнхенської конференції?