Мюнхенська конференція з безпеки не пройде наживо через COVID-19

Друга у 2021 році Мюнхенська конференція з безпеки не відбуватиметься в очному форматі. Причиною є непередбачуваність ситуації через пандемію COVID-19.

Представник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс заявив, що проведення конференції в очному форматі є великим ризиком. За його словами, ніхто не може передбачити, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом.

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Мюнхенська конференція з питань безпеки мала проходити впродовж 2 днів у червні або липні. У ній повинні були взяти участь глави держав та урядів з усього світу.

Ризик для нас занадто великий. Фізична конференція неможлива,

– наголосив Крістіан Тільс.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку. Традиційно до неї готують звіт про безпекові виклики у світі.

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