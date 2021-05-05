Мюнхенська конференція з безпеки не пройде наживо через COVID-19

Друга у 2021 році Мюнхенська конференція з безпеки не відбуватиметься в очному форматі. Причиною є непередбачуваність ситуації через пандемію COVID-19.
Джерело:BILD
Представник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс заявив, що проведення конференції в очному форматі є великим ризиком. За його словами, ніхто не може передбачити, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом.
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Мюнхенська конференція з питань безпеки мала проходити впродовж 2 днів у червні або липні. У ній повинні були взяти участь глави держав та урядів з усього світу.
Ризик для нас занадто великий. Фізична конференція неможлива,
– наголосив Крістіан Тільс.
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Мюнхенська конференція: коротко
- Мюнхенська конференція з безпеки у 2021 році мала відбутися очно в лютому, але через пандемію її скасували. Через це захід провели в онлайн-форматі.
- Після цього очікували, що "фізична" конференція в традиційній формі відбудеться пізніше.
- Варто зауважити, що Росію та Китай на конференцію не запросили. Представників російського МЗС це здивувало, тому вони звинувати у всьому країни Заходу.