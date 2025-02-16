"Ніколи знову": Туск різко висловився про Мюнхенську конференцію

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо Мюнхенської конференції. Так, політик не в захваті від її результатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Туска в соцмережі Х (раніше твітер).

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Туск висловився про Мюнхенську конференцію

Глава польського уряду Дональд Туск не в захваті від результатів Мюнхенської конференції з безпеки.

Туску сподобалося це місце, як туристу, але як політик він залишився не в захваті, про що він заявив у публікації на платформі Х.

Як туристу мені дуже подобається це місце. Милі люди, чудове пиво, приголомшлива Пінакотека. Як історик і політик, єдине, що я можу сказати сьогодні: МЮНХЕН. НІКОЛИ ЗНОВУ,

– написав він.

Нагадаємо, що у Мюнхені 14 лютого стартувала щорічна конференція з безпеки – Munich Security Conference. Дискусії та зустрічі світових лідерів відбувалися впродовж 14 – 16 лютого. Хто брав участь у конференції та головні заяви політиків, читайте в матеріалі 24 Каналу.