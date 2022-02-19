МЗС Австрії та Німеччини закликають громадян покинути Україну

На тлі загрозливої ситуації в Україні міністерства закордонних справ Австрії та Німеччини закликали своїх громадян виїхати з України.

Зауважимо, що про організовану евакуацію наразі не мовиться. Наразі МЗС Австрії та Німеччини лише рекомендують покинути України.

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Так, у МЗС Австрії оприлюднили попередження для австрійських громадян про небезпеку поїздок в Україну і рекомендувало їм залишити територію цієї країни, за винятком чотирьох західних регіонів:

Львівської,

Закарпатської,

Івано-Франківської,

Чернівецької.

Терміново застерігаємо від усіх поїздок в Україну, за винятком згаданих західних областей через непередба чувану ситуацію з безпекою,

– мовиться у попередженні відомства.

Зауважимо, що раніше міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії.

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Через можливе вторгнення Росії в Україну, про яке говорять ще з осені 2021 року, низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Просять евакуюватися і співробітників іноземних посольств. А деякі країни вирішили перенести свої дипломатичні установи на Захід України. До прикладу, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів.

Станом на неділю, 13 лютого, рекомендації виїхати з України видали 40 країн. Серед них не лише країни Європи, але й Ірак, Палестина, Ліван та ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський ще 28 січня провів зустріч із дипломатами іноземних країн. Він попросив їх залишатися в Україні та не нагнітати ситуацію на тлі загрози російського вторгнення.

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