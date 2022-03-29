В МЗС Китаю закликали до деескалації ситуації в Україні
Джерело:CGTN
33-й день Росія чинить агресію на територіях України, вбиваючи мирне населення та руйнуючи міста. Весь світ спостерігає за українською ситуацією, й висловлює підтримку у різний спосіб.
Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони збройного конфлікту в Україні, розв'язаного Росією, вжити всіх заходів для його деескалації. Про це заявив прессекретар Ван Веньбінь.
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Китай закликав до деескалації ситуації в Україні
Лідери Китаю закликають вжити заходів, які сприяли б деескалації збройного конфлікту в Україні. Веньбін наголосив, що сторони мають "сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів".
Своїм повідомленням він відреагував на численні "випади" США і Росії щодо висловлювань Байдена під час робочого візиту до Польщі про "неможливість Путіна залишатися при владі" та назвавши його "м'ясником".Зверніть увагу! Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, що його країна відіграватиме "конструктивну роль" у поверненні миру в Україну.