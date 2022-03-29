В МЗС Китаю закликали до деескалації ситуації в Україні

Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони збройного конфлікту в Україні, розв'язаного Росією, вжити всіх заходів для його деескалації. Про це заявив прессекретар Ван Веньбінь.

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Китай закликав до деескалації ситуації в Україні

Лідери Китаю закликають вжити заходів, які сприяли б деескалації збройного конфлікту в Україні. Веньбін наголосив, що сторони мають "сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів".