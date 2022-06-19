У МЗС підтвердили, що Україна активно переконує McDonald's повернутись до роботи
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
У мережі з'явилась інформація, що працівників McDonald's питають, чи готові вони вийти на роботу у серпні. Лише збільшив інтерес до питання глава МЗС України. Дмитро Кулеба запевнив, що перебуває на зв'язку і з українським офісом, і з штаб-квартирою компанії.
Кулеба опублікував допис, присвячений Дню батька. Міністр зазначив, що є щасливим татом 2 дітей – Люби та Єгора.
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Глава МЗС каже, що його діти полюбляють McDonald's
Як кожен батько, я знаю один "безпрограшний" варіант, як зробити дітей щасливими: замовити доставку з МакДо. Я люблю готувати вдома, але МакДо — це окремий ритуал для дітей,
– зазначив Кулеба.
Міністр нагадав, що з початком повномасштабного вторгнення, як і багато інших, компанія McDonald's припинила роботу своїх ресторанів на українській території. Причина – міркування щодо безпеки для працівників.
МЗС тримає зв'язок з офісом компанії
У МЗС України вважають, що ресторани цілком можуть відновити свою роботу в Україні, тому переконують їх повертатись. Ще кілька тижнів тому представники міністерства встановили зв'язок спочатку з українським офісом McDonald's, а потім і з штаб-квартирою.
Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається,
– запевнив міністр.
Кулеба побажав кожному батькові вже невдовзі провести сімейний ритуал і зводити своїх дітей у McDonald's. Проте, одразу додав міністр, це не скасовує обов'язки готувати вдома щось смачне і корисне.
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У твітері повідомили про дзвінки працівникам McDonald's
Зазначимо, раніше в твітері з'явилась інформація, що з працівниками ресторанів зідзвонюються менеджери. У співробітників цікавляться, чи готові вони вийти на роботу з серпня. Такі чутки викликали ажіотаж у мережі, єдине, що цікавить любителів McDonald's – чому не швидше.
McDonald's припинив роботу в Україні: що відомо
- У травні мережа McDonald's повідомила, що всі ресторани в Україні залишаться зачиненими до кінця війни.
- Продукти, які були в ресторанах, передали в гуманітарні штаби.
- При цьому в компанії пообіцяли, що щомісяця виплачуватимуть співробітникам заробітну плату розміром 10 тисяч гривень.
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