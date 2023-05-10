Польща викликала російського посла через аварійне перехоплення свого літака ворожим Су-35
10 травня 2023, 15:19Читать новость на русском
Джерело:Лукаш Ясіна
Польське МЗС викликало до себе російського посла Сергєя Андреєва. Це пов’язано з небезпечним перехоплення свого літака ворожим Су-35.
Так, посол був викликаний 10 травня. Під час зустрічі дипломату вручили ноту протесту.
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Польща викликала посла Росії: що відомо
Як розповів речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, 10 травня посол Андреєв був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі. Йому вручили ноту протесту через небезпечне перехоплення літака російським Су-35.
Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом,
– додав Ясіна.
Що цьому передувало
- Днями літак польської прикордонної поліції був перехоплений російським винищувачем Су-35 над Чорним морем. Це трапилось за 60 кілометрів від Румунії.
- Так, у міжнародному повітряному просторі російський винищувач перехопив літак польської поліції, який виконував патрулювання. Інцидент трапився 5 травня.
- Польський екіпаж втратив висоту через небезпечні та агресивні маневри російських льотчиків, проте вчасно вирівняв літак.
- У румунському Міноборони повідомили, що літак L410 TURBOLET польської прикордонної поліції виконував звичайне патрулювання під егідою Агентства Європейської прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.
- Таким чином, цей інцидент є черговим доказом провокаційних дій Росії у Чорному морі.