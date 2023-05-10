Польща викликала російського посла через аварійне перехоплення свого літака ворожим Су-35

Польське МЗС викликало до себе російського посла Сергєя Андреєва. Це пов’язано з небезпечним перехоплення свого літака ворожим Су-35.

Так, посол був викликаний 10 травня. Під час зустрічі дипломату вручили ноту протесту.

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Польща викликала посла Росії: що відомо

Як розповів речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, 10 травня посол Андреєв був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі. Йому вручили ноту протесту через небезпечне перехоплення літака російським Су-35.

Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом,

– додав Ясіна.

Що цьому передувало