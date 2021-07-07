У МЗС розповіли про стан українців, які на гелікоптері впали в озеро у Польщі

У Польщі вранці 5 липня в озера впав приватний вертоліт, на борту якого були українці. Вони троє постраждали, згодом їх доправили до лікарні.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про стан наших громадян. За його словами, загрози їхньому життю немає.

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Унаслідок падіння цивільного гвинтокрила в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів. Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає,

– сказав дипломат.

Олег Ніколенко додав, що консульство України в Гданську:

надає нашим громадянам необхідну консульську допомогу.

взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією з розслідування авіаційних аварій задля з'ясування причин падіння,

контактує з медичним закладом, в якому перебувають українці.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок аварії найбільше простраждала жінка – з пошкодженням хребта її госпіталізували до лікарні в Гіжицькому.

Травму отримал і її 17-річна дочка, яку вертольотом медичної авіаційної рятувальної служби доправили до Ольштина.

Пілот наразі перебуває у медичному закладі в Гіжицькому на спостереженні. До слова, що інших людей на борту не було.

Практично одразу після вильоту в гелікоптера почались проблеми з двигуном. Він почав падати в озеро та повністю затонув.