"Дипломатія має переважати над емоціями": в МЗС відреагували на дії Південної Кореї

У Міністерстві зовнішніх справ прокоментували загострення конфлікту з Південною Кореєю. Сеул відкликав посла з України після непорозуміння через північнокорейських полонених.

Утім, Київ залишається відкритим до відновлення конструктивного діалогу. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Яка позиція України щодо конфлікту з Південною Кореєю?

Тихий зазначив, що цього тижня міністерство запрошувало посла Республіки Корея для представлення позиції України та пошуку конструктивних рішень.

Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями,

– зазначили в МЗС.

При цьому, попри рішення Сеула відкликати посла, Україна відкрита до поновлення діалогу, навіть у разі, якщо на це буде потрібен час.

Нагадаємо, що Південна Корея відкликала посла Пак Кічанга з Києва після суперечки щодо передачі двох полонених військових КНДР. Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу заявив, що відповідальність за ситуацію лежить не лише на Україні.

За його словами, Сеул ніколи не був союзником Києва і навіть має тісніші економічні зв'язки з Росією. Зокрема, Південна Корея постачала Москві дизельне пальне.

Саакян зазначив, що влада Південної Кореї намагається уникати конфронтації з КНДР і налагоджувати відносини з Росією, оскільки країна перебуває у складному геополітичному становищі. На цьому тлі Україна, за словами експерта, може сприйматися Сеулом не як союзник, а як додатковий фактор загрози.