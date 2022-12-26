Не мали застережень щодо її роботи, – МЗС про призначення нового посла України в Болгарії

Днями новим послом України в Болгарії стала Олеся Ілащук. Її призначення сприйняли неоднозначно, тож у Міністерстві закордонних справ вирішили розставити всі крапки над "і".

У МЗС України зазначили, що Олеся Ілащук вчилася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

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Нова пані посол України у Болгарії отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин. Також вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки і вільно володіє англійською мовою.

Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії,

– пояснили у міністерстві.

Там додали, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

"В Україні за останні 2 роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном", – мовиться у повідомленні на сайті МЗС.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що критика новопризначеного посла є передчасною та дивною. ЗМІ звернули увагу на те, що Олеся Ілащук не має досвіду роботи у дипломатії та на державних посадах. Радник глави ОП наголосив, що перед тим, як щось писати, потрібно детальніше вивчити біографію людини.

Що цьому передувало