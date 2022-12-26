Не мали застережень щодо її роботи, – МЗС про призначення нового посла України в Болгарії
Днями новим послом України в Болгарії стала Олеся Ілащук. Її призначення сприйняли неоднозначно, тож у Міністерстві закордонних справ вирішили розставити всі крапки над "і".
У МЗС України зазначили, що Олеся Ілащук вчилася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
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Нова пані посол України у Болгарії отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин. Також вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки і вільно володіє англійською мовою.
Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії,
– пояснили у міністерстві.
Там додали, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.
"В Україні за останні 2 роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном", – мовиться у повідомленні на сайті МЗС.
Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що критика новопризначеного посла є передчасною та дивною. ЗМІ звернули увагу на те, що Олеся Ілащук не має досвіду роботи у дипломатії та на державних посадах. Радник глави ОП наголосив, що перед тим, як щось писати, потрібно детальніше вивчити біографію людини.
Що цьому передувало
- У ЗМІ заявили, що Олеся Ілащук не мала досвіду роботи на посаді фахівця-міжнародника. За інформацією з соцмереж, Олеся Ілащук донедавна позиціонувала себе як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння.
- Також на одному з профілів вказано, що Ілащук – "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".
- Тим часом пані Ілащук, яку призначили на посаду посла України у Болгарії, вже приступила до виконання обов'язків. Зокрема, вона брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22 – 25 грудня у Києві та Миколаєві.