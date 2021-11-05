У МЗС прокоментували виключення України зі "зеленого списку" ЄС

У Міністерстві закордонних справ відреагували на інформацію про виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу вже наступного тижня. У відомстві запевнили: повного закриття кордонів ЄС для українців не буде.

Міністр закордонних справ у мережі прокоментував можливі обмеження щодо подорожей українців у країни ЄС.

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МЗС про відсутність України у "зеленому списку"

Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде,

– написав Кулеба.

Міністр нагадав, що це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. Окрім цього, МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.

Україна залишила "зелений список" ЄС: що відомо

Вранці 5 листопада вранці посли ЄС ухвалили рішення щодо виключення України із "зеленого списку".

Брюссельський журналіст Рікарда Юзвяк повідомив, що перелік сформують на початку наступного тижня.

Євросоюз оновлює "зелений" список країн, в який вносять країни, де є позитивна ситуація з COVID-19. Далі ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у цьому списку. Якщо ж країна вибуває із "зеленого" переліку, тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих держав.

Текст допису Дмитра Кулеби:

Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців.